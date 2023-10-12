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11:32, 12 октября 2023Силовые структуры

Наркозависимые россияне подожгли военкомат по указанию с Украины

В Магадане пара наркозависимых, завербованных Украиной, подожгли военкомат

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Магадане силовики задержали за поджог военкомата двоих наркозависимых россиян, которых завербовали украинские спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

20-летняя безработная магаданка собиралась приобрести в интернете наркотики, а ей предложили заработать 50 тысяч рублей. Она согласилась и взяла с собой 34-летнего друга. Украинский куратор перевел им 3,5 тысячи рублей на покупку компонентов для коктейлей Молотова. Пара закупила тряпки, зажигательную жидкость и метнула бутылки в здание военкомата, сняв происходящее на видео, которое было отправлено куратору. Однако денег поджигатели не получили. Задержанная рассказала на видео о подготовке к акции.

На кадрах девушка говорит, что хотела подзаработать, но ее обманули и денег не заплатили. Спецназ врывается в квартиру и укладывает на пол мужчину, ему надевают наручники.

В отношении пары возбуждено уголовное дело о теракте.

Девушка ранее была судима за мошенничество, ее приятель привлекался за нарушение правил дорожного движения, умышленное уничтожение имущества и кражи. Т

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    Любовь Ширижик
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