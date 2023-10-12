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10:32, 12 октября 2023Россия

Мощный пожар в российском регионе попал на видео

Мощный пожар в банном комплексе в Тверской области попал на видео

Мощный пожар в деревне Красново Тверской области попал на видео. Кадры с места опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Загорелся строящийся банный комплекс на площади 1700 квадратных метров.

Уточняется, что пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседнюю деревню Рябеево. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении задействовано около 90 человек и 17 единиц техники. Вертолетом Ка-32 МЧС России сброшено 20 тонн воды.

Ранее мощный пожар произошел в торговых рядах в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках.

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    Евгения Куликова
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