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20:20, 12 октября 2023Силовые структуры

Отнявший жизнь женщины 29 лет назад россиянин предстанет перед судом

В Саратове перед судом предстанет мужчина, убивший женщину 29 лет назад

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи Саратовской области завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в лишении жизни женщины 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Ему вменяют статью 103 («Лишение жизни человека без отягчающих обстоятельств») УК РСФСР и часть 3 статьи 327 («Использование заведомо поддельного паспорта гражданина») УК РФ.

По информации следствия, преступление произошло с 25 на 26 января 1994 года. Находясь в частном домовладении в селе Куриловка Новоузенского района, обвиняемый нанес ранее знакомой 34-летней женщине несколько ударов, после чего покинул место происшествия. В результате действий мужчины потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

После совершения преступления подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. В 2003 году он приобрел поддельный паспорт с измененными данными, чтобы скрыться от уголовного преследования, и переехал в другой регион. Мужчину смогли задержать только в августе 2023 года. Сейчас он находится под арестом.

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