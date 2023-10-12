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16:55, 12 октября 2023Силовые структуры

Россия начала розыск бизнесмена украинского происхождения Шифрина

МВД России объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Шифрина

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Бизнесмен украинского происхождения Эдуард Шифрин объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска МВД России.

Уроженец Днепропетровска разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

Шифрин и его дочь получили гражданство России по указу президента страны Владимира Путина в октябре 2016 года. Украинский миллиардер с 2000 года проживал в Великобритании.

В 2010 году он вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, но через год он покинул список.

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    Любовь Ширижик
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