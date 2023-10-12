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22:28, 12 октября 2023Мир

В США и Израиле исключили открытие второго фронта

Госсекретарь Блинкен: США и Израиль исключили открытие второго и третьего фронта
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль стремятся не допустить возникновения второго и третьего фронтов в текущем конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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