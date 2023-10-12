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13:38, 12 октября 2023Силовые структуры

Трое российских банкиров отправились в тюрьму за хищение 1,3 миллиарда рублей

В Рязани 3 банкира получили сроки за хищение более 1,3 млрд руб. у Ринвестбанка

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Советский районный суд Рязани признал виновными двоих бывших руководителей и акционера Ринвестбанка в хищении 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно приговору, председатель правления Максим Ткачев получил три года и пять месяцев колонии общего режима, президент банка Светлана Позднова и акционер Владимир Романов — по четыре года и шесть месяцев. Все они признаны виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в 2015 году акционер Владимир Романов создал организованную группу, которая обманным путем выдала невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. В результате этого денежные средства, перечисленные на счета 15 подконтрольных юридических лиц, были похищены.

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