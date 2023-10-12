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13:43, 12 октября 2023Из жизни

Пожилой женщине вернули забытые в автобусе 20 миллионов рублей

Пенсионерка из Китая забыла все сбережения в автобусе и получила их назад

Фото: Unsplash

Пожилая женщина из Китая, которая постоянно носила с собой все сбережения, оставила их в автобусе и получила назад. Об этом пишет South China Morning Post.

Пенсионерка по фамилии Сунь 5 октября села в автобус в Шанхае и забыла в салоне красную матерчатую сумку. Внутри лежали пять тысяч юаней (примерно 66 тысяч рублей) наличными, удостоверение личности, карта социального страхования, несколько банковских книжек и долговые сертификаты. Общая сумма содержимого потерянной сумки составила приблизительно 1,5 миллиона юаней (около 20 миллионов рублей).

Как только женщина поняла, что оставила сумку со всеми ценностями в автобусе, она стала звонить в транспортную компанию. На ее звонок ответил логист Хуан Цзюнь. Услышав ноты паники в голосе пассажирки, он быстро связался с водителем. Мужчина подтвердил, что потерянная сумка все еще в автобусе. Женщина не стала описывать содержимое сумки из боязни, что водитель может забрать деньги. Однако на следующий день, когда пенсионерка пришла в офис компании, ей вернули ее вещи, и она убедилась, что ничего не пропало.

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Пенсионерка объяснила, что стала носить с собой все ценности, после того, как ее обокрали. «Мой дом ограбили в прошлом году. К счастью, воры не взяли банковские книжки, но после этого случая я боялась оставлять ценные вещи и документы и стала брать их с собой», — рассказала Сунь журналистам.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.

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    Антонина Черташ
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