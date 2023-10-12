Яхта с Ди Каприо села на мель в Петербурге
Яхта с изображением актера Леонардо Ди Каприо села на мель в Приморском районе Санкт-Петербурга. О этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».
По сведениям издания, информация о терпящем бедствие моторном судне, названном «Гэтсби», поступила накануне в экстренные службы.
Выяснилось, что судно потеряло ход и село на мель у Яхтенного моста в трех метрах от берега. Два человека, находившиеся на борту, не пострадали.
К месту стоянки судно решено было буксировать с привлечением сторонней организации. Проходу других судов это не мешало, разлива топлива удалось избежать.
Транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход в Вологде, однако сел на мель.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.