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14:42, 12 октября 2023Россия

Яхта с Ди Каприо села на мель в Петербурге

«Mash на Мойке»: яхта с Ди Каприо села на мель в Приморском районе Петербурга

Кадр: фильм «Великий Гэтсби»

Яхта с изображением актера Леонардо Ди Каприо села на мель в Приморском районе Санкт-Петербурга. О этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, информация о терпящем бедствие моторном судне, названном «Гэтсби», поступила накануне в экстренные службы.

Выяснилось, что судно потеряло ход и село на мель у Яхтенного моста в трех метрах от берега. Два человека, находившиеся на борту, не пострадали.

К месту стоянки судно решено было буксировать с привлечением сторонней организации. Проходу других судов это не мешало, разлива топлива удалось избежать.

Транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход в Вологде, однако сел на мель.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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