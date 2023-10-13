11-летняя звезда «Чебурашки» проведет экологический форум в Челябинске

11-летняя актриса Ева Смирнова проведет детский экологический форум в Челябинске

Юная звезда «Чебурашки», «Вампиров средней полосы» и новых «Папиных дочек», актриса Ева Смирнова, проведет Всероссийский детский экологический форум в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие состоится 19 и 20 октября. Помогать 11-летней актрисе будет ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин. Всего на форум приедет около 2,5 тысячи детей и подростков из 18 регионов страны.

В программе запланированы мастер-классы, выставки и экскурсии. Известно, что на форуме школьники защитят проекты перед экспертами. До этого они участвовали в экопроектах и олимпиадах по экологии, придумывали экоразработки и проявляли интерес к проблемам экологии.

В августе в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Омске прошел эко-фестиваль. Во время мероприятия подводили итоги онлайн-марафона «Зеленые шаги». Наиболее активных участников марафона наградили призами.