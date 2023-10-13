Следователи завели дело из-за жестокого избиения российской школьницы на уроке

СКР возбудил дело после жестокого избиения школьницы на уроке в Башкирии

Начало событий в новости В Уфу на вертолете доставили избитую на уроке девочку

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело из-за жестокого избиения 12-летней школьницы одноклассниками на уроке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 293 УК РФ («Халатность»). По данным следствия, 10 октября на уроке в школе деревни Савалеево в отсутствие учителя произошел конфликт двух учеников с одноклассницей, в ходе которого мальчики сильно избили девочку. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести на вертолете в больницу Уфы. По словам матери, у дочери отбиты селезенка и поджелудочная железа, а также синяки по всему телу.

В настоящее время следователи допрашивают родителей школьников, напавших на сверстницу, одноклассников и учителей школы. Также будут изучены условия обучения и проживания пострадавшей. Кроме того, следователи дадут оценку действиям педсостава по обеспечению безопасности учеников.