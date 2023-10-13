В Уфу на вертолете доставили избитую на уроке девочку

Жестоко избитую одноклассниками на уроке школьницу доставили в Уфу на вертолете

Санитарная авиация доставила в Уфу школьницу из Кармаскалинского района Башкирии, которую одноклассники жестоко избили на уроке. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на Минздрав региона.

Как уточнили в ведомстве, сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. До этого пациентка была помещена в реанимацию детской больницы.

Инцидент произошел в школе деревни Савалеево. Как рассказала мать пострадавшей школьницы, во время урока на ее дочь напали два шестиклассника. В момент драки учителя в классе не оказалось.

Женщина отметила, что у дочери отбиты селезенка и поджелудочная железа. Кроме того, у нее синяки по всему телу. Пациентку госпитализировали сначала в реанимацию Кармаскалинской районной больницы, а 11 октября та оказалась в городской детской клинической больнице. Ее вертолетом доставили в Уфу.

Районная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.