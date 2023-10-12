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11:43, 12 октября 2023Россия

Российской шестикласснице отбили селезенку во время урока

В Башкирии дети запинали ногами шестиклассницу на уроке и отбили ей селезенку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В деревне Савалеево Кармаскалинского района Башкирии двое мальчиков запинали ногами шестиклассницу во время урока и отбили ей селезенку. О происшествии в школе стало известно порталу Ufa1.ru.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что дети напали на школьницу во время урока, когда учитель вышел из класса. Мать пострадавшей россиянки уверяет, что учителя не обратили внимание на жалобы девочки, и ей пришлось досидеть все занятия.

«Дочь оказалась в больнице в реанимации. Отбита селезенка, поджелудочная и множественные ушибы по телу», — поделилась женщина.

Она также разъяснила, что ученицу увезли в реанимацию Кармаскалинской районной больницы, а 11 октября та оказалась в городской детской клинической больнице.

После инцидента мать обратилась в администрацию Кармаскалинского района. Там женщине ответили, что в ситуации разбирается комиссия по делам несовершеннолетних.

Власти заверили, что мальчиков и их родителей вызовут на рассмотрение административного дела в течение месяца.

Директор школы, где произошло нападение на шестиклассницу, отказалась от комментариев, объяснив свое решение занятостью.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае три девочки избили сверстницу во дворе дома, который находился около школы.

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    Анна Щербакова
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