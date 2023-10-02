Три российские школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

В Красноярском крае три школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

В Красноярском крае три школьницы избили сверстницу во дворе дома, который находился около школы. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону на сайте.

«Предварительно установлено, что все девочки — учащиеся параллельных классов одной из школ города. Все они четырнадцатилетние. На учете в органах внутренних дел никто не состоит и ранее не состоял», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что в выходные в больницу доставили 14-летнюю пострадавшую с различными травмами. В ведомстве не привели других подробностей о состоянии подростка. Причиной конфликта в минстерстве назвали личную неприязнь.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, они уже провели беседу с подростками и их родителями, а также с инспекторами ПДН и руководством отдела полиции.

Ранее в школе селе Ровное Красноярского края школьница избила во время перемены внука местного депутата после того, как он ее обидел. Это попало на видео.