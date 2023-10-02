Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 2 октября 2023Россия

Три российские школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

В Красноярском крае три школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае три школьницы избили сверстницу во дворе дома, который находился около школы. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону на сайте.

«Предварительно установлено, что все девочки — учащиеся параллельных классов одной из школ города. Все они четырнадцатилетние. На учете в органах внутренних дел никто не состоит и ранее не состоял», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что в выходные в больницу доставили 14-летнюю пострадавшую с различными травмами. В ведомстве не привели других подробностей о состоянии подростка. Причиной конфликта в минстерстве назвали личную неприязнь.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, они уже провели беседу с подростками и их родителями, а также с инспекторами ПДН и руководством отдела полиции.

Ранее в школе селе Ровное Красноярского края школьница избила во время перемены внука местного депутата после того, как он ее обидел. Это попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная дезинформация»: в Еврокомиссии оценили парламентские выборы в Словакии. Как это затронет Украину?

    Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

    Легионер клуба РПЛ высказался о возможном получении российского паспорта

    Три российские школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

    Российскому заключенному улучшили условия содержания и он сбежал из колонии

    Глава евродипломатии ЕС объявил об исторической встрече глав МИД в Киеве

    Глава МИД Германии примет участие во встрече глав МИД стран ЕС на Украине

    В России второклассник попал в больницу после посещения школьного туалета

    Очередная европейская страна изъяла автомобиль с российским номерами

    Питон съел домашнюю кошку и провалился в дом через чердак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости