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05:02, 13 октября 2023Мир

Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине

Сенатор Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден обладает данными о масштабах коррупции на Украине. Об этом он высказался в интервью Fox News, сообщается в социальной сети X.

Пол обвинил Байдена в сокрытии масштабов коррупции на Украине и подчеркнул, что в распоряжении у администрации Байдена есть секретные доклады о растратах и коррупции в стране, однако документы пока не обнародованы. «Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран», — отметил сенатор.

Сенатор призвал Вашингтон назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Он напомнил опыт Афганистана, когда инспекция США зафиксировала необоснованную растрату в десятки миллиардов долларов.

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    Марина Совина
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