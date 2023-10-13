Информацию о подрыве Украиной российского корабля у Севастополя опровергли

В ЧФ сообщили об участии корабля «Павел Державин» в плановых учениях

Украинские и проукраинские медиа заявили о подрыве у Севастополя российского корабля «Павел Державин». Однако эта информация не подтвердилась: Черноморский флот (ЧФ) сообщил об участии корабля в плановых учениях.

О том, что «Павел Державин» якобы взорвался близ Севастополя, проукраинские и украинские источники сообщили 11 октября. Так, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабль, предварительно, подорвался на российской морской мине.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 12 октября также сказал, что «Павел Державин» 11 октября получил повреждения близ Севастополя. «Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков», — сообщил он украинской службе «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

13 октября украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что «позавчерашний подрыв корабля "Павел Державин" — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины».

12 октября Telegram-канал сайта «Черноморский флот» опубликовал свежую фотографию корабля «Павел Державин», на которой у судна не видно повреждений. «В условиях СВО наш Telegram-канал "Черноморский Флот" никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете (очередной, увы) истерики "экспертов" сделаем исключение. Патрульный корабль "Павел Державин" Черноморского флота России у причала. Сегодня», — говорилось в публикации.

Кроме того, 13 октября в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что проводятся плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя. «К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации», — говорилось в сообщении.

Утверждения о том, что Украина подорвала корабль «Павел Державин», широко распространились в украинских и проукраинских СМИ. Информацию также опубликовали отдельные российские издания.

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