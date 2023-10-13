Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:14, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Информацию о подрыве Украиной российского корабля у Севастополя опровергли

В ЧФ сообщили об участии корабля «Павел Державин» в плановых учениях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украинские и проукраинские медиа заявили о подрыве у Севастополя российского корабля «Павел Державин». Однако эта информация не подтвердилась: Черноморский флот (ЧФ) сообщил об участии корабля в плановых учениях.

О том, что «Павел Державин» якобы взорвался близ Севастополя, проукраинские и украинские источники сообщили 11 октября. Так, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабль, предварительно, подорвался на российской морской мине.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 12 октября также сказал, что «Павел Державин» 11 октября получил повреждения близ Севастополя. «Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков», — сообщил он украинской службе «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

13 октября украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что «позавчерашний подрыв корабля "Павел Державин" — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины».

Материалы по теме:
«За обман русских мне ничего не будет» Телефонные мошенники атакуют россиян из Украины. Как работают их кол-центры?
«За обман русских мне ничего не будет»Телефонные мошенники атакуют россиян из Украины. Как работают их кол-центры?
11 августа 2023
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023

12 октября Telegram-канал сайта «Черноморский флот» опубликовал свежую фотографию корабля «Павел Державин», на которой у судна не видно повреждений. «В условиях СВО наш Telegram-канал "Черноморский Флот" никогда не публикует свежие фото кораблей ЧФ. Но в свете (очередной, увы) истерики "экспертов" сделаем исключение. Патрульный корабль "Павел Державин" Черноморского флота России у причала. Сегодня», — говорилось в публикации.

Кроме того, 13 октября в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что проводятся плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя. «К учению привлекались патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации», — говорилось в сообщении.

Утверждения о том, что Украина подорвала корабль «Павел Державин», широко распространились в украинских и проукраинских СМИ. Информацию также опубликовали отдельные российские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

    Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

    Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

    Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

    Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

    Центробанк оценил падение реального курса рубля

    «Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

    Вайкуле назвала присвоение звания «Примадонны» Пугачевой безвкусным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости