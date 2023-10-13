В Москве рассказали о перспективах развития транспорта

На Белорусском вокзале подвели итоги запуска новых диаметров

На Белорусском вокзале состоялся круглый стол с представителями Департамента транспорта Москвы, Мосгордумы, перевозчиков ЦППК, МТ ППК, а также РЖД и ТМХ.

Целью встречи было подвести итоги запуска новых диаметров и обсудить дальнейшие планы развития. Также участники осмотрели поезд «Иволга 3.0», а представители из «Трансмашхолдинг» рассказали об основных особенностях этой модели.

D3 «Ленинградско-Казанский» запустили 17 августа, D4 «Калужско-Нижегородский» — 9 сентября. С момента запуска по D3 совершено более 18 миллионов поездок, по D4 — свыше шести миллионов.

Для D3 была обновлена Митьковская соединительная ветвь, чтобы связать Ленинградское и Казанское направления, а для D4 построена Калужско-Нижегородская, на которой работают три московских городских вокзала — Поклонная, Кутузовская, Тестовская. Важной является и организация интеграций с метро — там, где это возможно, станции перенесли ближе для удобной пересадки — к примеру, на Поклонной.

Также ведется работа по обновлению подвижного состава. На D4 курсируют ЭП2ДМ, а на третьем — «Иволга 3.0», которую осмотрели участники круглого стола. В «Иволге 3.0» есть беспроводные зарядки, крючки для одежды, возможность провоза велосипедов и электросамокатов. Сейчас парк поездов на первых двух диаметрах обновлен на 100 процентов, в ближайшие годы планируется завершить обновление и на D3 и D4.

Дальше планируется и развитие московских городских вокзалов. Предстоит строительство Митьково, Беговой и Рижской, а также других станций. Митьково станет центральной станцией на D3, будет организована пересадка на Сокольническую линию метро и БКЛ. Беговая объединит D1, D4 и Таганско-Краснопресненскую линию, а на Рижской соединятся три диаметра, Калужско-Рижская линия и БКЛ. Работы уже идут на всех трех станциях.

«Суммарно четыре диаметра уже перевозят более миллиона человек ежедневно, это очень много даже для такого мегаполиса, как Москва. Успех этого проекта показывает нам необходимость его дальнейшего развития — мы продолжим обновлять подвижной состав и строить московские городские вокзалы. Мы развиваем городской рельсовый транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сообщил первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Гамид Булатов.