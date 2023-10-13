Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

Кардиолог Бирюкова: развитие тромбоза может сопровождаться отеком стопы

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова перечислила первые симптомы тромбоза. Ее цитируют «Известия».

По словам специалиста, развитие тромбоза может сопровождаться отеками стопы, голени, всей ноги с одной стороны, пароксизмальной болью в пораженной ноге, начинающейся обычно в икрах, а также сильной пульсирующей болью в ступне, лодыжке, под коленом или в бедре.

Кроме того, добавила врач, при развитии тромбоза человек может наблюдать у себя локальное повышение температуры кожи в пораженной области, покраснение или посинение покровов, припухлость, ощущение уплотнения вен и боль при прикосновении к ним.

Бирюкова напомнила, что ранняя диагностика и своевременное лечение — важные шаги для предотвращения осложнений тромбоза.

Ранее кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина предупредила, что риск образования тромбоза велик у людей, ведущих неправильный образ жизни или перенесших серьезные травмы. По ее словам, в группу риска развития тромбоза входят люди, перенесшие операции или травмы, после которых долгое время находились в неподвижном состоянии, а также люди с прогрессирующим атеросклерозом, с повышенным уровнем холестерина в крови и с атеросклеротическими бляшками и те, кто перенес инфаркт или инсульт.