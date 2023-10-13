Россиянин присвоил чужой выигрыш в лотерею на 2,7 миллиона рублей

Под Волгоградом мужчина украл чужой выигрыш в лотерею на 2,7 млн рублей

Следователь МВД возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя станицы Преображенской Волгоградской области, который украл выигрыш в лотерею на сумму 2,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере. Полицейские установили, что в начале года его 19-летняя родственница выиграла в лотерею, но выигранные деньги нужно было получить у организаторов в Москве. Она рассказала об этом близким, один из них предложил помочь, так как он часто ездил в столицу.

Девушка передала ему виртуальный лотерейный билет и специальный код-ключ к нему, чтобы он смог получить деньги. Мужчина поехал в Москву, забрал выигрыш, но потратил его на свои цели — расплатился с долгами и купил дом.

Обманутая родственница подала заявление в полицию. Мужчина задержан.

