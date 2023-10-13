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19:58, 13 октября 2023Силовые структуры

Мошенники украли у народной артистки России почти пять миллионов рублей

В Петербурге мошенники украли у народной артистки России 4,8 млн рублей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Петербурге мошенники украли у 80-летней народной артистки России, профессора кафедры сольного пения 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

28 сентября женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центра общественных связей ФСБ. Он заверил пенсионерку, что ее сбережения находятся в опасности и их необходимо перевести на «безопасный счет». Певица поверила, пошла в банк и обналичила 3,6 миллиона рублей. После этого она завернула деньги в пакет и отдала их невысокой блондинке, которая пришла в квартиру и пообещала перевести сбережения пенсионерки на более безопасный счет.

Женщины разговорились, и после беседы профессор пошла в банк и сняла со своего счета оставшиеся накопления. Чуть больше миллиона рублей она отдала той же женщине у Измайловского сада.

Народная артистка общалась с мошенниками до 9 октября. После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Силовики возбудили уголовное дело и ищут аферистов.

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    Варвара Митина
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