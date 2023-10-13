Мультфильм «Эрнест и Селестина» перевели на осетинский язык

Мультфильм «Эрнест и Селестина» перевели на осетинский язык

Анимационный франко-бельгийский мультфильм «Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя» перевели на осетинский язык. Об этом сообщает ТАСС.

По словам инициатора дубляжа, представителя ОО «Ирон Федерация» Тамерлана Цгоева, в озвучке помогали волонтеры, в качестве которых выступили профессиональные актеры, языковые активисты и простые жители.

Осетиноязычную версию планируется презентовать к празднованию дня рождения основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова, которое пройдет 15 октября в Доме Вахтангова во Владикавказе. Мультфильм будут использовать в образовательных учреждениях в качестве методического материала.

Осетинскую версию «Эрнеста и Селестины» также можно будет скачать по ссылке облачного сервиса на «Яндекс.Диск» и с сайта организации ironfed.ru.