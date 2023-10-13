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14:01, 13 октября 2023Силовые структуры

Россияне украли деньги из машины и пытались уйти от полиции

В Москве полицейские со стрельбой задержали обокравших машину преступников
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве полицейские после погони со стрельбой задержали подозреваемых в краже из автомобиля, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники взломали автомобиль с помощью специального технического устройства и похитили из салона клатч с 800 долларами США, затем пересели в другую машину и скрылись. Узнавшие о случившемся полицейские оперативно установили иномарку преступников и начали погоню, в ходе которой нарушители проехали по детской площадке и едва не задавили оперативника, который при попытке задержания вынужден был открыть огонь.

После непродолжительной погони силовикам удалось заблокировать иномарку с нарушителями и задержать одного из подозреваемых, другим удалось уйти. Позже, в тот же день, их задержали по местам жительства. Часть денег, в размере 200 долларов была изъята.

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    Владимир Седов
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