Россияне украли деньги из машины и пытались уйти от полиции

В Москве полицейские со стрельбой задержали обокравших машину преступников

В Москве полицейские после погони со стрельбой задержали подозреваемых в краже из автомобиля, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники взломали автомобиль с помощью специального технического устройства и похитили из салона клатч с 800 долларами США, затем пересели в другую машину и скрылись. Узнавшие о случившемся полицейские оперативно установили иномарку преступников и начали погоню, в ходе которой нарушители проехали по детской площадке и едва не задавили оперативника, который при попытке задержания вынужден был открыть огонь.

После непродолжительной погони силовикам удалось заблокировать иномарку с нарушителями и задержать одного из подозреваемых, другим удалось уйти. Позже, в тот же день, их задержали по местам жительства. Часть денег, в размере 200 долларов была изъята.