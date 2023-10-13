Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:51, 13 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

МВД: дело подозреваемых из QBF о хищении 2 млрд руб. инвестиций направлено в суд

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников преступной группировки, обвиняемых в хищении более двух миллиардов рублей под видом брокерской деятельности, и направили материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо фигурантов подозреваются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 («Мошенничество»), а также одного по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса РФ. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы.

По версии следствия, организованная преступная группировка (ОПГ) под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011 по май 2021 года. Подозреваемые убеждали вкладчиков, что те инвестируют крупные суммы в серьезные финансовые портфели, но на самом деле сами получали денежные средства на офшоры, откуда потом переводили их на расчетные счета других компаний.

Всего за десять лет фигурантам удалось похитить у потерпевших более двух миллиардов рублей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

    Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

    Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

    Результаты по американскому аналогу ЕГЭ рухнули до 30-летнего минимума

    Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

    Необычный питомец на площадке для выгула собак попал на видео в Москве

    Раскрыта давняя лунная тайна

    Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

    В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости