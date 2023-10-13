Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

МВД: дело подозреваемых из QBF о хищении 2 млрд руб. инвестиций направлено в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников преступной группировки, обвиняемых в хищении более двух миллиардов рублей под видом брокерской деятельности, и направили материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо фигурантов подозреваются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 («Мошенничество»), а также одного по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса РФ. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы.

По версии следствия, организованная преступная группировка (ОПГ) под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011 по май 2021 года. Подозреваемые убеждали вкладчиков, что те инвестируют крупные суммы в серьезные финансовые портфели, но на самом деле сами получали денежные средства на офшоры, откуда потом переводили их на расчетные счета других компаний.

Всего за десять лет фигурантам удалось похитить у потерпевших более двух миллиардов рублей.