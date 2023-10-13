Путин «сообразил на троих» в свой день рождения

Путин об обеде в свой день рождения: сообразили на троих

Президент России Владимир Путин рассказал, как «сообразил на троих» с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым в свой день рождения. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал Shot.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

По словам Путина, главы Казахстана и Узбекистана остались с ним на обед. «Ну, с ними втроем посидели. Сообразили на троих», — добавил глава государства и показал характерный жест, который используется при предложении «сообразить».

Ранее главы российских регионов поздравили президента с днем рождения. Так, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что гордится главой государства. Омский губернатор Виталий Хоценко рассказал о состоявшемся в регионе автопробеге под лозунгом «Команда Путина», а глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о вкладе Путина в развитие региона.