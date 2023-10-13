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14:52, 13 октября 2023Мир

Раскрыто число пропавших без вести россиян в Израиле после атаки ХАМАС

Посольство РФ в Израиле: 12 человек числятся пропавшими после атаки ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На данный момент пропавшими без вести после атаки ХАМАС числятся 12 россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба посольства России в Израиле.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку. По состоянию на 14:00 13 октября (14:00 мск) в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники посольства «в оперативном режиме получают актуальные сведения» о пропавших без вести россиянах от Главного штаба Полиции Израиля.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в результате эскалации конфликта Израиля и Палестины без вести пропало от шести до шестнадцати россиян. Данные цифры являются приблизительными и в полной мере израильское посольство не располагает данной информацией. Бен Цви отметил, что вопрос пропавших без вести россиян находится на контроле посольства России.

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    Виктория Кондратьева
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