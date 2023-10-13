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11:25, 13 октября 2023Силовые структуры

Российским супругам-веганам предъявили обвинение за кончину дочери

В Красноярске родителям-веганам предъявлено обвинение из-за смерти дочери

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Красноярске следователи предъявили обвинение по двум статьям супругам-веганам, которые убрали из рациона двухлетней дочери продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

35-летний житель Красноярска и его 36-летняя супруга проходят обвиняемыми по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

По версии следствия, пара исключила из рациона малышки мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Родители также отказались от медицинской помощи и обращались только к специалистам нетрадиционной медицины.

В апреле девочка простудилась, родители лечили ребенка самостоятельно, а через два дня она умерла. У пары есть еще две дочери. Сейчас идет процедура по ограничению их родительских прав.

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    Варвара Митина
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