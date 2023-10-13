Стал известен уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину превысил 78 %

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за последнюю неделю увеличился на 1,3 процентных пункта и составил 78,3 процента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3 процента участников опроса (плюс 1,3 процентных пункта)», — отмечается в исследовании.

Уровень одобрения деятельности президента поднялся на 1,3 процентных пункта и составил 74,9 процента.

Кроме того, уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52 процента (+0,9 процентных пункта за неделю) и 49,7 процента (+1,2 процентных пункта за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 61,2 процента респондентов (+1 процентный пункт за неделю).

Отмечается, что опрос проводился с 2 по 8 октября.

Ранее ВЦИОМ сообщил, какие качества Владимира Путина россияне считают главными. Так, одним из главных качеств, которым обладает президент России, является спокойствие, сочли 89 процентов респондентов. Также в глазах граждан Путин волевой, решительный (86 процентов) и мудрый (80 процентов).