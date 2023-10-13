В МИД ответили на вопрос о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа

МИД РФ: у Москвы нет данных о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что у Москвы нет данных о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это требует от нас тихой дипломатии. (...) Это очень деликатная работа, и вести ее надо максимально осторожно, потому что речь идет о жизни людей, ни в чем не повинных, в том числе и российских граждан. Мы этим как раз занимаемся. (...) Я хочу заверить, что делается все, что в наших силах и возможностях», — сказал Богданов.

По его словам, главная задача, которая стоит сейчас перед властями, — эвакуация россиян и граждан стран СНГ из зоны конфликта.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что от шести до шестнадцати россиян могли пропасть без вести в результате конфликта Израиля и Палестины. Дипломат не исключил, что они могут находиться в плену у ХАМАС.