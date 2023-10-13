Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 13 октября 2023Мир

В МИД ответили на вопрос о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа

МИД РФ: у Москвы нет данных о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что у Москвы нет данных о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это требует от нас тихой дипломатии. (...) Это очень деликатная работа, и вести ее надо максимально осторожно, потому что речь идет о жизни людей, ни в чем не повинных, в том числе и российских граждан. Мы этим как раз занимаемся. (...) Я хочу заверить, что делается все, что в наших силах и возможностях», — сказал Богданов.

По его словам, главная задача, которая стоит сейчас перед властями, — эвакуация россиян и граждан стран СНГ из зоны конфликта.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что от шести до шестнадцати россиян могли пропасть без вести в результате конфликта Израиля и Палестины. Дипломат не исключил, что они могут находиться в плену у ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

    Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

    Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

    Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

    Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

    Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

    Центробанк оценил падение реального курса рубля

    «Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости