В Пентагоне задумались об одновременной помощи Украине и Израилю

Глава Пентагона Остин: США смогут помогать Украине и Израилю одновременно

США смогут помогать Украине и Израилю одновременно, задумался глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит Reuters.

«США — самая мощная страна в мире. Мы способны (...) выполнять свои обязательства и осуществлять поставки на многие театры [боевых действий одновременно]», — сказал он.

По его словам, США продолжат поддерживать Израиль так же, как поддерживают Украину.

Ранее шеф Пентагона приземлился в Израиле вслед за главой Госдепа Энтони Блинкеном. До этого Блинкен объявил о новой военной помощи Израилю от США.