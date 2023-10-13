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14:43, 13 октября 2023Силовые структуры

В России впервые назначили арест за логотип Facebook

В Екатеринбурге арестовали правозащитника за демонстрацию логотипа Facebook

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 50-летнего юриста и правозащитника Алексея Соколова за демонстрацию логотипа Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Соколова взяли под стражу на пять суток. Отбывать наказание он будет в городе Сысерть.

Согласно карточке суда, правозащитника признали виновным по статье 20.3 («Публичная демонстрация символики экстремистских организаций») КоАП РФ. Установлено, что в нижней части сайта «Правозащитники Урала» располагалась иконка Facebook, которая вела на страницу организации в запрещенной соцсети.

Соколов в суде вину не признал и заявил, что не является модератором сайта. Уточняется, что это первый арест за логотип запрещенной соцсети в России.

Юрист занимается защитой прав заключенных.

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