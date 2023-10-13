Стало известно о наличии у боевиков ХАМАС подробных карт военных баз Израиля

WSJ: у боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Израиля

У боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) имелись подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских официальных лиц.

«В прошлом ХАМАС и близко ничего не планировало на таком уровне», — цитирует WSJ отставного офицера израильской военной разведки и главу Форума исследований Палестины Тель-Авивского университета.

По данным издания, один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Кроме того, у членов ХАМАС также имелись тактические руководства, указывающие на уязвимые места бронетехники израильтян. Соответствующие находки были обнаружены гражданскими лицами, сотрудниками экстренных служб и военнослужащими ЦАХАЛ.

Утром 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что палестинские радикалы ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

