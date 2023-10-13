Взорвавший гранату в подъезде дома россиянин получил пожизненный срок

В Приморье взорвавший гранату в подъезде дома житель получил пожизненный срок

Приморский краевой суд вынес приговоры двум жителям города Арсеньев 28 и 48 лет за взрыв гранаты в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Фигурантов признали виновными по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, лишении жизни людей, а также о покушении на двух и более лиц. 28-летнего мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Второй фигурант получил пожизненный срок, отбывать его мужчина будет в колонии особого режима.

Установлено, что в январе 2022 года мужчины купили у знакомого боевую ручную гранату РГД-5, с помощью которой 48-летний фигурант решил отомстить обидчикам своего товарища. Для этого он пришел к подъезду дома, где те жили, и во время конфликта с оппонентами бросил в них гранату. В результате взрыва шасть человек получили ранения, одного из них спасти не удалось.