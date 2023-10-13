Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:32, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Новая хакерская группировка атаковала госорганизации в России и Белоруссии

«Известия»: хакеры Sticky Werewolf атаковали госорганизации в РФ и Белоруссии

Фото: Unsplash.com

Новая хакерская группировка Sticky Werewolf («Липкий оборотень») атаковала государственные организации в России и Белоруссии, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности компании BI.ZONE.

Хакеры активизировались с апреля 2023 года и совершили минимум 30 атак. Злоумышленники использовали коммерческое вредоносное программное обеспечение (ПО) для создания фишинговых писем. В организацию направлялся файл с расширением .exe или .scr, который был замаскирован под документ Word или PDF. С его помощью происходило заражение компьютеров.

Специалисты BI.ZONE отметили, что Sticky Werewolf использует методы социальной инженерии и мощные программные средства. Они порекомендовали внимательно относиться к любым письмам, приходящим на рабочую электронную почту.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали использовать функционал сайтов магазинов для кражи денег пользователей. Мошенники обманывают пользователей при помощи зараженной страницы 404 — ресурса, который отображается при запрашивании несуществующей страницы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

    Диетолог Гинзбург раскрыл принципы питания для продления жизни

    Прогулка босоногих москвичей по осенней столице попала на видео

    Новая хакерская группировка атаковала госорганизации в России и Белоруссии

    Раскрыты особенности «таинственных» систем ПВО для Украины

    В России назвали условие проведения ядерных испытаний

    Кризис на Ближнем Востоке назвали важнее конфликта на Украине

    Российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС

    Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине

    «Слишком красивая и умная» модель пожаловалась на одиночество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости