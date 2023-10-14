У побережья Краснодарского края сбиты два беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО сбили два дрона ВСУ над Черным морем у Краснодарского края

Над акваторией Черного моря уничтожены два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент произошел около 07:10 мск.

В свою очередь, Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Адлера были слышны несколько взрывов. В нескольких домах выключился свет.