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08:08, 14 октября 2023Россия

У побережья Краснодарского края сбиты два беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО сбили два дрона ВСУ над Черным морем у Краснодарского края

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Над акваторией Черного моря уничтожены два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент произошел около 07:10 мск.

В свою очередь, Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Адлера были слышны несколько взрывов. В нескольких домах выключился свет.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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