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03:38, 14 октября 2023Мир

В Швеции обеспокоились способностью Путина «все отключить»

Экс-глава Интерпола: отказ Швеции от наличных денег угрожает безопасности страны
СюжетНаселение России:

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

В Швеции забеспокоились, что отказ от наличных денег может привести к угрозе национальной безопасности в случае отключения электроэнергии. Об этом в разговоре с The Telegraph заявил бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», — рассказал он. Население Швеции беспокоится, что упор на цифровые платежи также может привести к рискам в случае кибератаки на страну, добавил Эрикссон.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. На них приходилось менее 10 процентов от всех платежей в стране. В том же году власти Швеции начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны.

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    Марина Совина
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