Foreign Policy: в НАТО удивились обходу ХАМАС системы наблюдения Израиля

В НАТО удивились тому, что палестинскому движению ХАМАС удалось обойти систему наблюдения Израиля и незаметно начать операцию на территории страны. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Результат действий ХАМАС вызвал удивление у главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра. «Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и все равно все были удивлены?» — заявил он.

В издании также указали на то, что после начала операции ХАМАС несколько членов Североатлантического альянса обеспокоились чрезмерным применением искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что атака палестинского движения продемонстрировала уязвимость высокотехнологичных армий перед противником, использующим более примитивные технологии.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал одной из главных ошибок израильской разведки увлечение ИИ. При этом он выразил мнение, что именно открытое использование Израилем подобных технологий и могло повлиять на «уход ХАМАС в тень» в использовании телефонов, компьютеров и прочих источников разведданных.