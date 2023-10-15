Стало известно количество находящихся в плену у ХАМАС людей
Haaretz: армия Израиля заявила, что у ХАМАС в плену находятся 155 человек
В плену у «Исламского движения сопротивления» ХАМАС находятся 155 человек, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Об этом пишет издание Haaretz.
По данным газеты, ЦАХАЛ проинформировал близких и семьи людей, оказавшихся в плену. «Это семьи 155 пленных», — указали журналисты.
Ранее в ХАМАС согласились освободить находящихся в плену мирных жителей в обмен на прекращение бомбардировки сектора Газа.