Известного иранского режиссера нашли зарезанным в собственном доме

Tasnim: иранский режиссер Мехрджуи найден зарезанным в своем доме

Известный иранский режиссер Дариюш Мехрджуи и его супруга найдены зарезанными в собственном доме в провинции Альборз. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что тела режиссера и его жены были найдены дочерью в субботу, 14 октября. Девушка связалась с полицией как только обнаружила родителей. На их телах были зафиксированы следы побоев и порезов. По предварительным данным, помимо нанесения прочих травм, их могли задушить.

Мехрджуи являлся академиком Иранской Академии искусств. Его фильм «Мистер Наивность» 1971 года был номинирован на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля. Также его работы (например, фильм «Корова») отмечались на Берлинском кинофестивале. Помимо этого, Мехрджуи является обладателем Премии Дон Кихота за 1999 год.