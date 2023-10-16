В Запорожской области арестовали женщину за подготовку теракта по заданию СБУ

СКР: жительница Бердянска готовила теракт по заданию СБУ

Жительницу Бердянска Запорожской области арестовали за подготовку теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), у нее изъято взрывное устройство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств организованной группой») и 205.4 («Участие в деятельности террористического сообщества») УК РФ.

По версии следствия, женщина осенью 2022 года получила от неустановленного сообщника взрывчатое вещество и два электронных устройства для дистанционного подрыва. Компоненты она хранила дома и собиралась передать исполнителям теракта. Позже она перепрятала их в тайник, откуда их изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.