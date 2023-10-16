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21:01, 16 октября 2023Силовые структуры

Главы российской страховой фирмы похитили 61 миллион рублей и попали под суд

В Москве двоих руководителей страховой фирмы ждет суд за хищение 61 млн руб.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следователи Москвы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих руководителей страховой фирмы, подозреваемых в хищении средств в размере 61 миллиона рублей, и направили материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанным вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Дело будет рассмотрено в Измайловском районном суде.

По данным следствия, трое злоумышленников заключали фиктивные договора с аффилированными организациями, а затем переводили денежные средства на счета подконтрольных фирм под видом выполнения сделок. Всего за время работы сообщники успели похитить свыше 61 миллиона рублей.

Двоих их них задержали сотрудники правоохранительных органов. Еще один фигурант успел скрыться — он объявлен в федеральный розыск.

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