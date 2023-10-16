Идею создать электронную библиотеку в России объяснили

Сообщение о создании библиотеки в сети из-за нехватки учебников не подтвердилось

Идея создать единую всероссийскую электронную библиотеку связана с необходимостью обеспечить для школьников безопасность в интернете. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Союз родителей «Вместе» заявил, что в России предложили создать единую всероссийскую электронную библиотеку из-за острой нехватки учебников в регионах. В библиотеку планируют включить все учебники из федерального перечня, а также произведения художественной литературы и достояния фольклора. Она будет бесплатна для детей.

Ссылки на инициативу и другие подробности предложения не приводятся. Также нет данных о том, в каких регионах возникла нехватка школьных учебников.

Инициатива создать всероссийскую школьную электронную библиотеку на базе Национальной электронной библиотеки принадлежит ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в Донецкой народной республике доступ к такой платформе имеет особенную важность.

Слуцкий также объяснил, что на сегодняшний день растет число киберпреступлений, что приводит к рискам для школьников, которые хотят скачать тот или иной учебник из непроверенных источников. «Сегодня школьникам нужна понятная, проверенная система, где они будут иметь доступ к учебникам, школьной художественной литературе без угрозы нарваться на преступников, найти ложную информацию или потерять свои личные данные», — уточнил он.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в конце сентября сообщил, что в 2023 году в российские школы закупили рекордное количество учебников – 66 миллионов. По его словам, точечно возникающие проблемы в регионах были отработаны. «По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек – докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов», — отметил он.

Информация о том, что в России хотят создать электронную библиотеку из-за нехватки учебников, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»