Кинологи Росгвардии предотвратили теракт на территории ЛНР

Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР, обнаружив СВУ в автомобиле

Кинологи Росгвардии предотвратили террористический акт на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В понедельник, 16 октября, росгвардейцы получили информацию о передвижении диверсионно-разведывательной группы противника в регионе. В ходе досмотра транспортных средств военнослужащие остановили легковой автомобиль, находящийся в розыске.

В нем сотрудники с минно-розыскной собакой по кличке Жаир и обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) со взрывателем иностранного производства .