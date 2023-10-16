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19:34, 16 октября 2023Силовые структуры

Кинологи Росгвардии предотвратили теракт на территории ЛНР

Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР, обнаружив СВУ в автомобиле
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Кинологи Росгвардии предотвратили террористический акт на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В понедельник, 16 октября, росгвардейцы получили информацию о передвижении диверсионно-разведывательной группы противника в регионе. В ходе досмотра транспортных средств военнослужащие остановили легковой автомобиль, находящийся в розыске.

В нем сотрудники с минно-розыскной собакой по кличке Жаир и обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) со взрывателем иностранного производства .

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