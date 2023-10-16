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08:41, 16 октября 2023Силовые структуры

Российский подросток от скуки пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок

В Красноярске суд дал 3 года условно подростку за угрозу поджечь отдел полиции

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил 17-летнего подростка к трем годам лишения свободы условно за угрозу поджечь отдел полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Испытательный срок осужденному назначили сроком на два года. Он признан виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Из материалов дела следует, что в июне неизвестный позвонил в дежурную часть и сообщил о своих планах поджечь здание отдела полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили звонившего. Его задержали. Подросток объяснил мотив поступка тем, что ему было скучно.

В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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