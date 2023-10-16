Россиянин из ненависти избил младшего брата и обвинил родителей

В Сибири 19-летний россиянин сильно избил младшего брата из-за ревности

В Красноярском крае 19-летний россиянин сильно избил младшего 10-летнего брата из-за ревности и обвинил в произошедшем родителей, которые, по его мнению, перестали уделять ему внимание после рождения второго сына. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 15 октября в больницу был госпитализировать мальчик с серьезными травмами головы, живота и других частей тела. У него медики диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. О поступлении избитого ребенка врачи уведомили полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что мальчика избил собственный брат, воспользовавшийся отсутствием родителей дома. Молодого человека задержали. Он заявил полицейским, что напал на младшего брата из ненависти, так как после его рождения родители перестали уделять внимание старшему ребенку.

Материалы об избиении ребенка переданы в Следственный комитет России для принятия процессуального решения.