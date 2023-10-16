Мигранты изготовили 75 тонн суррогатного алкоголя на птицефабрике и попались

В Ленобласти задержали мигрантов, изготовивших 75 тонн суррогата на птицефабрике

Сотрудники полиции задержали двоих мигрантов, подозреваемых в незаконном производстве алкоголя на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Во время обысков у них было изъято 75 тонн суррогатной водки и акцизные марки с признаками подделки. В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по статье 327.1 («Изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.

По информации ведомства, подпольный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. Часть найденного на незаконном производстве суррогата уже была подготовлена к реализации и разлита по бутылкам с этикетками отечественных брендов.