Муж и жена попали в колонию за обман десяти российских пенсионеров

В Омске суд вынес приговор супругам за хищение 2,2 млн рублей у 10 пенсионеров

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор супругам и их сообщнику за хищение путем обмана 2,2 миллиона рублей у десяти российских пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

За 10 преступных эпизодов мошенничества муж получил 5,5 года лишения свободы, его жена — 2,5 года заключения, подельник осужден на два года лишения свободы. Суд обязал их возместить потерпевшим ущерб. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что аферисты обзванивал жителей Омска и использовали преступную схему «Ваш родственник попал в беду». Преступники запугивали пожилых людей негативными последствиями от совершения их родственниками ДТП, а затем вымогали деньги за урегулирование ситуации.

Мошенники лично приезжали к пенсионерам за деньгами, часть которых они переводили организаторам афер, а также оставляли себе вознаграждение.