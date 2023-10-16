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10:19, 16 октября 2023Силовые структуры

Муж и жена попали в колонию за обман десяти российских пенсионеров

В Омске суд вынес приговор супругам за хищение 2,2 млн рублей у 10 пенсионеров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор супругам и их сообщнику за хищение путем обмана 2,2 миллиона рублей у десяти российских пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

За 10 преступных эпизодов мошенничества муж получил 5,5 года лишения свободы, его жена — 2,5 года заключения, подельник осужден на два года лишения свободы. Суд обязал их возместить потерпевшим ущерб. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что аферисты обзванивал жителей Омска и использовали преступную схему «Ваш родственник попал в беду». Преступники запугивали пожилых людей негативными последствиями от совершения их родственниками ДТП, а затем вымогали деньги за урегулирование ситуации.

Мошенники лично приезжали к пенсионерам за деньгами, часть которых они переводили организаторам афер, а также оставляли себе вознаграждение.

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    Любовь Ширижик
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