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13:00, 16 октября 2023Силовые структуры

Осужденный бывший прокурор попросил СК проверить объективность судьи Шатровой

Экс-прокурор Норильска попросил проверить судью Шатрову, признавшую его виновным

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший губернатор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев попросил Следственный комитет России (СКР) проверить судью Анну Шатрову, которая назначила ему срок за взятку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Гутаева, на судебном заседании 2 февраля гособвинитель огласил прослушку разговора из квартиры подсудимого. В ней содержался диалог между Гутаевым и его братом, первый оскорбительно высказался в адрес судьи Шатровой. Защита заявила отвод судье, однако в нем было отказано.

Теперь Гутаев обратился к заместителю главы СКР Эдуарду Кабурнееву с просьбой установить, имела ли личный интерес судья Шатрова при вынесении максимально возможного срока по делу.

В июне судья Шатрова приговорила экс-прокурора к 20 годам колонии строгого режима и назначила ему штраф в 27 миллионов рублей. Гутаева признали виновным в получении взяток на сумму 12 миллионов рублей и 100 тысяч рублей.

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    Илона Палей
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