Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 16 октября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 10 годам колонии за расправу 34-летней давности

В Москве суд приговорил мужчину к 10 годам колонии за убийство в 1989 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 52-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за расправу над 13-летним подростком, которую он совершил в 1989 году в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета России по городу.

Мужчину признали виновным по статье 102 УК РСФСР, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, летом 1989 года осужденный решил украсть из квартиры на 10-й улице Соколиной Горы видеомагнитофон иностранного производства. Он открыл дверь с помощью отмычек и незаконно проник в жилище. В это время на кухне был незнакомый ему подросток, который жил в этой квартире.

Несовершеннолетний начал кричать и звать на помощь. Преступник напал на школьника и минимум пять раз ударил его по голове металлическим предметом. После этого фигурант забрал магнитофон и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с премьером Израиля

    Вдова Грачевского заявила о желании родить второго ребенка

    Замглавы отдела СК отправили под домашний арест за незаконное ведение бизнеса

    В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

    Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала деньги аферистам

    Военные Израиля начали поиски данных о похищенных на границе с сектором Газа

    Учительница влюбилась в мошенника и лишилась 55 миллионов рублей

    Президент Грузии ответила на решение суда об импичменте

    Пассажир сказал «бомба» на борту самолета и угодил в психбольницу

    Россиянам раскрыли пять способов сэкономить на ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости