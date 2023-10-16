Россиянина приговорили к 10 годам колонии за расправу 34-летней давности

В Москве суд приговорил мужчину к 10 годам колонии за убийство в 1989 году

В Москве суд приговорил 52-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за расправу над 13-летним подростком, которую он совершил в 1989 году в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета России по городу.

Мужчину признали виновным по статье 102 УК РСФСР, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, летом 1989 года осужденный решил украсть из квартиры на 10-й улице Соколиной Горы видеомагнитофон иностранного производства. Он открыл дверь с помощью отмычек и незаконно проник в жилище. В это время на кухне был незнакомый ему подросток, который жил в этой квартире.

Несовершеннолетний начал кричать и звать на помощь. Преступник напал на школьника и минимум пять раз ударил его по голове металлическим предметом. После этого фигурант забрал магнитофон и скрылся.

