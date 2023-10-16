Силовые структуры
Россиянина задержали за сотрудничество с запрещенной украинской организацией
Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с украинской организацией
Жителя Курганской области, сотрудничавшего с запрещенной в России украинской организацией, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
По данным ведомства, 20-летний молодой человек получил несколько заданий от кураторов в интернете. В частности, он должен был собрать и передать сведения о расположении подразделений ФСБ, пограничных войск, воинских частей.
Также россиянину отправляли на обезличенный электронный почтовый ящик инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы, а также по распространению пропагандистских материалов в России.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.