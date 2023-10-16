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13:53, 16 октября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за сотрудничество с запрещенной украинской организацией

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с украинской организацией

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жителя Курганской области, сотрудничавшего с запрещенной в России украинской организацией, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, 20-летний молодой человек получил несколько заданий от кураторов в интернете. В частности, он должен был собрать и передать сведения о расположении подразделений ФСБ, пограничных войск, воинских частей.

Также россиянину отправляли на обезличенный электронный почтовый ящик инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы, а также по распространению пропагандистских материалов в России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

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