Россиянина задержали за сотрудничество с запрещенной украинской организацией

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с украинской организацией

Жителя Курганской области, сотрудничавшего с запрещенной в России украинской организацией, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, 20-летний молодой человек получил несколько заданий от кураторов в интернете. В частности, он должен был собрать и передать сведения о расположении подразделений ФСБ, пограничных войск, воинских частей.

Также россиянину отправляли на обезличенный электронный почтовый ящик инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы, а также по распространению пропагандистских материалов в России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.