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19:15, 16 октября 2023Силовые структуры

Россиянка задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции

В Костроме женщина раскрыла курьера аферистов и удерживала до приезда полиции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Костроме местная жительница задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Женщина позвонила в дежурную часть и сообщила об этом. Она рассказала, что мошенники пытались обмануть 76-летнюю бабушку ее мужа. Полиция приехала по вызову и уже официально задержала 18-летнего местного жителя, которого недавно отчислили из техникума.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Он заявил, что искал работу в интернете и нашел такой нелегальный вид заработка. По словам задержанного, он впервые приехал забирать деньги для мошенников.

Сама пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился врачом и заявил, что ее родственница стала виновницей ДТП. После трубку взял лжеполицейский и сказал, что ситуацию можно уладить при помощи 900 тысяч рублей. Женщина согласилась отдать деньги, но у нее было только 100 тысяч рублей. Аферисты были готовы забрать и эту сумму.

В это же время к пенсионерке пришла мнимая виновница ДТП. Вместе с ней в подъезд зашел молодой человек, который должен был забрать пакет с деньгами. Женщина сразу же поняла, что родственница повелась на мошенническую схему, закрыла входную дверь парадной и вызвала полицию.

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    Варвара Митина
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