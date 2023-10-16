Российский пожарный попал под следствие за кражу бензина со служебных машин

Красноярский пожарный сливал бензин из служебных машин, возбуждено дело

В Красноярском крае прокуратура пресекла хищение бензина в пожарной части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Под следствие попал 43-летний начальник пожарно-спасательной части Краснотуранского района. На протяжении 2023 года он девять раз давал незаконные указания подчиненным не выходить на рейсы. В путевые листы фигурант дела приказывал вносить ложные сведения о якобы израсходованном топливе по маршруту на объекты в труднодоступных и удаленных территориях.

После этого пожарный сливал бензин себе, а для сокрытия хищений заставлял подчиненных «наматывать» несуществующий пробег на спидометре пожарных машин.

По такой схеме фигурант дела похитил 870 литров бензина стоимостью 40 тысяч рублей. Ему вменяется статья 160 УК РФ («Присвоение»).